717 цивільних розстріляли росіяни під час окупації Київщини

Рашисти розстріляли понад 700 мирних жителів Київщини, фото: «Известия»

https://racurs.ua/ua/n181898-717-cyvilnyh-rozstrilyaly-rosiyany-pid-chas-okupaciyi-kyyivschyny.html

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На Київщини за час російської окупації у 2022 році загинули загалом 1 тис. 374 цивільні людини.

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Про це під час брифінгу, присвяченого річниці деокупації Київщини та розслідуванню злочинів окупантів, розповів начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Тут важливим аспектом є те, що з 1 тис. 374 тіл 717 було вбито зі стрілецької зброї, тобто більшість людей було розстріляно свідомо, — наголосив Нєбитов. — 340 людей загинуло від мінно-вибухових травм і у 317 людей причина смерті не установлена. Вони могли померти під час окупації як своєю смертю, так і внаслідок ненадання медичної допомоги.

Крім того, під час окупації Київської області загинули 38 дітей, ще 43 отримали поранення, додав Нєбитов.

Неопізнаними залишаються 195 тіл, 279 людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що за результатом слідчо-оперативних дій на території Київщини було зареєстровано 11 тис. 333 кримінальних провадження. Більшість з них розслідують працівники СБУ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Поліцейські наразі повідомили про підозру 41 особі, а 34 справи уже слухаються в судах.

Джерело: «Укрінформ»