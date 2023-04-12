Південна Корея позичить США 500 тис. снарядів для 155-мм артилерійських гармат

https://racurs.ua/ua/n181922-pivdenna-koreya-pozychyla-ssha-pivmilyona-snaryadiv-ce-dopomoje-u-postachanni-zbroyi-ukrayini.html

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Південна Корея позичить США 500 тис. снарядів для 155-мм артилерійських гармат. Це дозволить Сполученим Штатам бути більш гнучкими щодо постачань боєприпасів Україні.

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Угоди досягли ще минулого місяця. Примітно, що мова йде не про продаж снарядів, а саме про оренду, щоб мінімізувати можливість використання їх в Україні. Тобто, ця домовленість — для поповнення американських запасів, повідомляє Reuters.

Південнокорейська газета DongA Ilbo, посилаючись на неназвані джерела в уряді, також пише, що снаряди будуть використовуватися Сполученими Штатами насамперед для поповнення своїх запасів.

Закупивши минулого року 100 тис. таких снарядів, уряд США хотів купити таку саму кількість або більше у лютому, але Сеул шукав інший спосіб постачання боєприпасів. У результаті вони вирішили дати їх у борг.

Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але вибрали метод передачі в борг, попередньо вивчивши, як сумлінно відповісти на прохання союзника, при цьому дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні, — сказало високопоставлене джерело газеті DongA Ilbo.

Сеул і Вашингтон підтвердили, що ведуть переговори про угоду щодо артилерії, але офіційної інформації про те, чи була угода укладена, не надходило.

Міністр закордонних справ Пак Джин заявив журналістам, що не може підтвердити повідомлення газети, але додав, що позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.

Після витоку засекречених військових документів США стали ще зрозумілішими труднощі Південної Кореї, яка дотримується політики невтручання у конфлікт, але західні союзники надають на неї тиск з проханням надати військову допомогу Україні.