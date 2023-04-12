Марченко потрапила ще й під санкції Лондона

https://racurs.ua/ua/n181927-marchenko-potrapyla-sche-y-pid-sankciyi-londona.html

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Велика Британія запровадила санкції проти родини російського олігарха Володимира Євтушенкова та дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

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Так, згідно з повідомленням британського уряду, під санкціями опинилися дружина «короля російської оборонки» — засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова — Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

Також під санкції потрапила Марченко, яку 11 квітня в Україні оголосили в розшук. Причиною, як вказано в санкційному списку, стало те, що її чоловік Віктор Медведчук «причетний або був причетний до дестабілізації України або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України».

Крім того, під санкціями опинилися родичі російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча, а також компанії, пов’язані з Алішером Усмановим.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1 тис. 559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню.

Нагадаємо, у лютому СБУ повідомила Марченко про підозру у фінансуванні російських окупантів.