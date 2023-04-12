Денис Шмигаль на зустрічі з Ллойдом Остіном закликав передати Україні F-16. Фото:

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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Під час розмови з американським міністром він закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16. У відповідь Остін не коментував конкретні запити, але пообіцяв, що Сполучені Штати розширять виробництво озброєнь для України шляхом інвестицій в оборонну промисловість. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на заяви чиновників, які були зроблені після зустрічі.

Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка, — заявив Шмигаль.

Глава Пентагону подякував Україні за її відповідальність у питанні військової допомоги, яку вже американці передали.

Тим часом Шмигаль у Telegram повідомив, що в ході зустрічі з главою Пентагону вони докладно обговорили термінові потреби України для успішного проведення чергового контрнаступу, щоб деокупувати українські території.

Глава Кабміну наголосив, що швидкої перемоги Україні необхідно більше систем ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів та боєприпасів.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Південна Корея позичить Сполученим Штатам Америки 500 тис. снарядів для 155-мм артилерійських гармат і це дозволить Вашингтону бути більш гнучкими щодо постачань боєприпасів Україні.

Джерело: CNN