СБУ арештувала майно олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн

Вадим Новинський (у центрі), фото: «Збруч»

https://racurs.ua/ua/n181956-sbu-areshtuvala-mayno-oligarha-novynskogo-na-ponad-3-5-mlrd-grn.html

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За матеріалами СБУ арештовано майно підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського.

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Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Загальна сума арештованого майна становить понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів, — зазначають в СБУ.

Зазначається, що за матеріалами СБУ Мін’юстом вже скасовані незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств Новинського.

Також в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу, були проведені обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, в ході яких виявлено:

документи;

печатки компаній-нерезидентів;

прокремлівську релігійну літературу.