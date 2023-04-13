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Ракурс
Знищення російського складу, скріншот відео

ЗСУ знищили російський склад боєкомплекту на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

13 кві 2023, 13:46
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Українські військові з 45-ї Окремої артилерійської бригади у співпраці з аеророзвідкою 56-ї окремої мотопіхотної бригади знищили склад боєкомплекту окупантів на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео показано, як по виявленому ворожому об'єкту завдається артилерійський удар, що призводить до потужного вибуху.

Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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