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ЗСУ знищили російський склад боєкомплекту на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181958-zsu-znyschyly-rosiyskyy-sklad-boiekomplektu-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські військові з 45-ї Окремої артилерійської бригади у співпраці з аеророзвідкою 56-ї окремої мотопіхотної бригади знищили склад боєкомплекту окупантів на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
На відео показано, як по виявленому ворожому об'єкту завдається артилерійський удар, що призводить до потужного вибуху.
Коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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