Що робитимуть сили ППО на Великдень, розповів Наєв

https://racurs.ua/ua/n181966-scho-robytymut-syly-ppo-na-velykden-rozpoviv-naiev.html

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Сили ППО робитимуть все можливе для того, аби окупаційна армія росії не завадила українцям відсвяткувати Великдень.

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Про це повідомляє командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Нині українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого, — сказав він.

Наєв додав, що росія може здійснити ракетні обстріли у будь-який день, тож для цього, зокрема, мають бути готовими системи ППО.

Ворог не полишив свої підступні замисли, але головне — ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань. Будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята, — сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, на Великдень по всій Україні посилять заходи безпеки.