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Ракурс
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні – Spiegel

Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні — Spiegel

13 кві 2023, 17:58
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Німеччина дозволила Польщі поставити п’ять МіГ-29 зі старих запасів НДР в Україну. Про це повідомляє Der Spiegel.


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Варшава раніше сьогодні офіційно просила дозволити їй поставити Збройним силам України винищувачі МіГ-29. У відповідь німецький уряд пообіцяв оперативно ухвалити рішення.

Der Spiegel не уточнює, скільки літаків дозволив передати Берлін.

Раніше видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що, ймовірно, йдеться про п’ять винищувачів МіГ-29. У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки. Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера казав, що на озброєнні польських ВПС залишається близько десятка таких літаків.

Джерело: Ракурс


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