Момент запуску ракет «Нептун», які потопили крейсер “Москва”

https://racurs.ua/ua/n181970-moment-zapusku-raket-neptun-yaki-potopyly-kreyser-moskva-video.html

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Торік у цей день Військово-морські сили України завдали по російському крейсеру «Москва» удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун» берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Історичне відео запуску «Нептунів» оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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Крейсер отримав значні ушкодження. Удар був у лівий борт, при цьому увагу корабля відволікав український безпілотник «Байрактар ТБ2». За даними, які згодом навели поранені російські матроси, евакуйовані з крейсера до Севастополя, спочатку «Байрактари» провели обстріл радарів, які вийшли з ладу, а після цього відбулася атака «Нептунами». 14 квітня міноборони росії визнало пожежу на крейсері і детонацію боєзапасу. Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов він перекинувся та затонув. Це було перше знищення корабля такого розміру в бою з 1982 року, коли британська субмарина HMS Conqueror потопила аргентинський крейсер «Генерал Бельграно» під час Фолклендської війни, а також найбільша втрата російського військового флоту з 1941 року, коли німецьке бомбардування зруйнувало лінкор «Марат».