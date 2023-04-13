НАЗК внесло китайську Xiaomi в перелік спонсорів війни — названо причину

https://racurs.ua/ua/n181971-nazk-vneslo-kytaysku-xiaomi-v-perelik-sponsoriv-viyny-nazvano-prychynu.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною є те, що китайська компанія після повномасштабного вторгнення країни-терористки росії продовжила продавати свою техніку в росії.

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Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки в рф на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім, — вказали у НАЗК.

Xiaomi стала лідером з продажів смартфонів, подвоївши свою частку ринку в рф.

Російський ринок для цієї китайської компанії є надзвичайно важливим, тому Xiaomi активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів.

Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію терористичної держави і має понести як репутаційні, так і юридичні наслідки своїх дій, — вказали у НАЗК.

Раніше агентство внесло 21 компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Усі включені до переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.