ЗСУ взяли в полон чергову групу росіян - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n181977-zsu-vzyaly-v-polon-chergovu-grupu-rosiyan-zmi-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон чергову групу воєнних злочинців окупаційної армії росії. Відповідне відео з’явилося 13 квітня у соцмережах. На відео видно як йдуть у дворяді близько 10-ти військовополонених росіян.

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Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на вечір четверга, армія рф продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж дня підрозділи Сил оборони відбили близько 20 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.