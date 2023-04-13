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Ракурс
Атака тероборонівців і танкової бригади - росіяни втекли з позицій

Атака тероборонівців й танкової бригади і масова втеча росіян з позицій (ВІДЕО)

13 кві 2023, 22:50
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Воїни 3-ї Окремої танкової Залізної бригади Сухопутних військ Збройних сил України та Ізюмський окремий батальйон територіальної оборони провели спільну атаку на позиції ворога.


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Загарбники вирішили втекти, залишивши позиції бійцям Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Наші сталеві кулаки б’ють по ворогу. Авіарозвідка зафіксувала масову втечу з позицій, які відбивали хлопці з Ізюмського батальйону. Дякуємо бойовим коням 3-ї Окремої танкової Залізної бригади за вогневу підтримку! — вказали у прес-службі Ізюмського окремого батальйону тероборони.

Джерело: Ракурс


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