Воїни 3-ї Окремої танкової Залізної бригади Сухопутних військ Збройних сил України та Ізюмський окремий батальйон територіальної оборони провели спільну атаку на позиції ворога.

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Загарбники вирішили втекти, залишивши позиції бійцям Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Наші сталеві кулаки б’ють по ворогу. Авіарозвідка зафіксувала масову втечу з позицій, які відбивали хлопці з Ізюмського батальйону. Дякуємо бойовим коням 3-ї Окремої танкової Залізної бригади за вогневу підтримку! — вказали у прес-службі Ізюмського окремого батальйону тероборони.