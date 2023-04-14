Десантники ЗСУ знищили російський танк. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181989-sicheslavski-desantnyky-znyschyly-rosiyskyy-tank-z-boiekomplektom-video.html

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Російський танк спалили десантники Збройних сил України на одному з напрямків.

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Ворожу бойову техніку разом із боєкомплектом знищили за допомогою БПЛА. Професійно спрацювали військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ. Про це 14 квітня повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Ніхто не сховається від наших «очей»! Ми знайдемо кожного загарбника, ми знищимо усю техніку, ми повернемо мир рідній Україні, — йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як оператор українського дрона вправно закидає боєприпас прямо в люк ворожої машини. Згодом видно, як російський танк починає горіти та вибухає. Також показано, як влучно з дрона десантники скидають гранату в окоп з боєкомплектом.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили 3 тис. 650 танків, 7 тис. 69 бойових броньованих машин, 2 тис. 784 артилерійські системи та 535 реактивних систем залпового вогню.