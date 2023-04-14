Угорщина сама отримує гроші від ЄС - МЗС України відповіло на заяви Орбана про "неіснуючу країну"

https://racurs.ua/ua/n181997-ugorschyna-sama-otrymuie-groshi-vid-ies-mzs-ukrayiny-vidpovilo-na-hamstvo-orbana.html

Ракурс

Заяву угорського Віктора Орбана про «неіснуючу у фінансовому плані» Україну прокоментували в нашому МЗС.

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Чергова антиукраїнська заява. Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн у той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності. Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України — не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у власну безпеку, — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні припиниться, коли США та ЄС перестануть фінансувати Україну. Він також назвав Україну «економічно неіснуючою країною».

При цьому, тиждень раніше, «непорозумінням» Україну назвав заступник глави російського радбезу дмитро медведєв, заявивши, що він «нікому не потрібний». Відразу після появи новин про висловлювання Орбана медведєв назвав його «молодцем».

Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини вкотре відвідав Москву і підписав там угоди щодо співпраці його країни з рф в енергетиці.