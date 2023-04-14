Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n181992-orban-nazvav-ukrayinu-neisnuuchou-krayinou-podrobyci-skandalu.html

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Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, знову осоромився з новою заявою про Україну.

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Коментуючи різке підвищення цін в Угорщині та Європі він висловився про Україну, заявивши, що вона не здатна фінансувати свої потреби, а війна проти російської федерації нібито продовжується завдяки грошам та допомозі з Заходу. Також, на його думку, від ЄС не варто очікувати «прориву в наданні допомоги для стримування воєнної інфляції». Цитує Орбана ресурс 24.hu.

Україна в фінансовому сенсі неіснуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо «ні», тоді війна закінчується, — заявив він.

Угорський прем'єр додав, що нібито країни Європи оплачують пенсії та зарплати для освітян і медиків в Україні, «якої немає в європейській економіці». Орбан наголосив, що таке не повинно продовжуватися.

Нагадаємо, у квітні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО «за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року».

Джерело: 24. hu