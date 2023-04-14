КСУ відкрив справу про Харківські угоди, які узаконили перебування росіян в Криму

https://racurs.ua/ua/n181998-ksu-vidkryv-spravu-pro-harkivski-ugody-yaki-uzakonyly-perebuvannya-rosiyan-v-krymu.html

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Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності Угоди між Україною та рф про перебування Чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року.

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Так звані Харківські угоди перевірять на конституційність. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила друга колегія суддів за конституційним зверненням 49 нардепів України.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року тодішні президенти України Янукович та росії дмитро медведєв підписали «харківські угоди», які й продовжили термін базування Чорноморського флоту рф в Україні.

Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» від 27 квітня 2010 року № 2153-VI, — ідеться у повідомленні КСУ.

Суб'єкт права на конституційне звернення стверджує, що невідповідність оскаржуваної Угоди «принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди ст. 17 Основного закону України» є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною.

На одному із засідань Велика палата суду визначить форму конституційного провадження у цій справі.

Суддя-доповідач у справі — Сергій Головатий.

Угода продовжила термін перебування Чорноморського флоту російської федерації у Севастополі з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата. Як зазначено в самій угоді, термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

Ратифікована Верховною Радою України та Державною думою Російської Федерації 27 квітня 2010 року.

В Україні домовленості викликали обурення опозиції, екологів, місцевих рад та суспільства загалом. Більшість аналітиків розцінили її як таку, що суперечить Конституції України.

Денонсована в односторонньому порядку Державною думою РФ 31 березня 2014 року