Ближній бій артрозвідки Інгулецької бригади з рашистами показав Залужний

https://racurs.ua/ua/n182008-blyjniy-biy-artrozvidky-inguleckoyi-brygady-z-rashystamy-pokazav-zalujnyy-video.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про бій підрозділу артрозвідки 60 ОМБ, бійці якої вступили у ближній бій з переважаючими силами противника та вийшли з нього переможцями.

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На сторінці Залужного у Фейсбук з’явилося відео бою бійців Інгулецької бригади з росіянами.

Московити напали на спостережний пункт артрозвідки. Він перебував на відстані 2−3 км від переднього краю. Росіяни підійшли до позиції упритул.

Я вже воював, але так, щоб з 7 м бити по головах, то ще такого не було, — розповідає один з українських бійців.

Підрозділу розвідників допоміг і їхній автомобіль, за яким їм довелося часом переховуватися. В авто п’ять разів стріляли з гранатомета, але воно витримало удари.

Крім того, в українського підрозділу були й свої «очі» — аеророзвідка розповідала про кожний крок росіян, навіть про те, коли ворог перезаряджав гранатомет чи РПГ.

Ми знали, навіть, коли ворог носа чеше, — каже один з українських бійців.

Бій тривав три дні, наприкінці московити припинили штурмувати посадку і пішли на українців по відкритій позиції полем.

Одним з переломних моментів бою стала засідка, яку влаштував московитам кулеметник розвідників Олександр. Він зайняв позицію у чистому полі і це допомогло йому зненацька заставти московитів.