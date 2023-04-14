Мер Маріуполя розповів про те, як випадково зустрівся з матір'ю в окупованому росіянами місті

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про те, як його родина перебувала в окупації і як він випадково зустрівся з матір’ю в іншому окупованому російськими військами місті.

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Першу евакуацію очолював я. Я поїхав із Запоріжжя 10 березня до окупованого Бердянська. Ми їхали у Маріуполь, але нас росіяни зупинили. Ми проїхали 16 блокпостів. Я не їхав як міський голова. Їхав як один із представників Червоного Хреста. Там простояли до 16 березня на бердянському кільці та чекали, що нам дадуть можливість їхати до Маріуполя. Так ми і не доїхали до Маріуполя. Нас туди росіяни не пускали. І в окупованому Бердянську я зустрів свою маму. У третій школі випадково. Тому що з Маріуполя люди виїжджали, їх треба було десь гуртувати, — розповів Бойченко в розмові з «Радіо Свобода».

На посаду мера жителі Маріуполя обрали Бойченка двічі поспіль. Крім того, Бойченко користувався підтримкою представників великого бізнесу, серед яких Рінат Ахметов та Вадим Новінський.

Обидва олігархи, як і Володимир Зеленський відвідали Маріуполь 16 лютого 2022 року. За словами Бойченка, про війну тоді ніхто з них не говорив.

На четверту добу після російського вторгнення Бойченко виїхав з Маріуполя і більше не повернувся. У розмові з «Радіо Свобода» він розповів, що виїжджав лише на одну ніч — без родини та без речей. Наказ виїхати він отримав від очільника Донецької області та СБУ. А коли, на наступний день, він повертався у Маріуполь, то місто вже було оточене.

Бойченко розповів, як Маріуполь готувався до повномасштабної війни та які втрати понесло місто внаслідок російського вторгнення та окупації.