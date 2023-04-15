Пригожин просить путіна закінчити “СВО”

https://racurs.ua/ua/n182023-prygojyn-prosyt-putina-zakinchyty-svo.html

Ракурс

Ватажок ПВК «Вагнер», так званий «повар путіна» воєнний злочинець євген пригожин радить російській владі оголосити про закінчення так званої «спеціальної воєнної операції» і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

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У підсумку пригожин вважає, що найкращим сценарієм для москви буде великий бій з Україною.

Для влади (рф — ред.) і для суспільства загалом необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант — це оголосити про закінчення СВО, повідомити всім про те, що росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми дійсно їх досягли… Теоретично росія цю жирну крапку вже отримала шляхом знищення великої частини активного чоловічого населення України, шляхом залякування іншої її частини, яка втекла в Європу. Росія відрізала Азовське і великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України і створила сухопутний коридор до Криму, — вказує терорист.

На думку пригожина, москві треба «намертво закріпитися на тих територіях, які вже є".

Водночас він визнав, що внаслідок війни «Україна з частини колишньої росії трансформувалася в абсолютно національно-орієнтовану державу».

Окупант припускає, що у разі успіху Збройних сил України, почнеться занепад росії, який спричинить глобальні зміни у суспільстві.