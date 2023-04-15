Польща заборонила ввезення зерна з України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182037-polscha-zaboronyla-vvezennya-zerna-ta-prodovolstva-z-ukrayiny-kyyiv-vidreaguvav.html

Ракурс

Ввезення зерна та десятків видів іншого продовольства з України до Польщі заборонили.

.

Відповідне рішення у суботу, 15 квітня, ухвалив уряд Польщі. Про ухвалені рішення Варшава поінформувала Київ та висловила готовність будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Про це заявив голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, передає RMF24.

Уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі, — зазначив він.

Качинський додав, що польська сторона проведе генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що шкодують про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України. Наголосили, що таке рішення суперечить домовленостям.

У відомстві нагадали, що тиждень тому Україна та Польща погодили, що пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. А на цьому тижні сторони погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння.

Зі свого боку пропонуємо: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі, — зазначило Мінагрополітики в Facebook.

Нагадаємо, раніше польські фермери пригрозили на три дні заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна. Вони невдоволені тим, що дешевше українське зерно підриває місцеві ціни.

У Києві запропонували на якийсь час різко обмежити або навіть повністю призупинити експорт зерна до Польщі через це.

Джерело: RMF24