Житель Києва намагався вбити гранатою свою знайому, фото: «Экономические новости»

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Ракурс

У Києві місцевий житель через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що вчора, 15 квітня, ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух на вулиці Милославській, в результаті якого було травмовано двох осіб — 33-річну жінку та 37-річного знайомого. Постраждалих госпіталізували з тілесними ушкодженнями, на місці інциденту слідчі вилучили фрагменти боєприпасу.

Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату, — зазначають у поліції.

За фактом замаху на вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію.

Оперативні співробітники за допомоги аналітиків столичного главку встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання, — зазначається в повідомленні. — Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування.