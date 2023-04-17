ЗСУ вразили бронетехніку рф німецьким самонавідним снарядом SMArt 155

https://racurs.ua/ua/n182078-zsu-vrazyly-bronetehniku-rf-nimeckym-samonavidnym-snaryadom-smart-155-video.html

Ракурс

26-та артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, 17 квітня оприлюднила у Фейсбук відеозапис влучання снарядом SMArt 155 по бронетехніці окупаційної армії росії.

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Так працює снаряд SMArt 155, який містить два самонавідних суббоєприпаси для точного ураження бронетехніки. Їхня система наведення включає інфрачервоні датчики та мікрохвильовий радар, — вказали захисники України.

Нагадаємо, SMArt 155 — німецький високоточний 155 мм артилерійський снаряд, спроектований для гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і в русі. Два суббоєприпаси снаряда діють за принципом ударного ядра.

Відеозапис доступний для перегляду на Фейсбук-сторінці 26-ї бригади.