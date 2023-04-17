Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

https://racurs.ua/ua/n182081-slovachchyna-peredala-ukrayini-vsi-13-obicyanyh-vynyschuvachiv-mig-29.html

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Словаччина передала Збройним силам України всі 13 обіцяних багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони сусідньої дружної країни.

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Раніше Братислава ухвалила рішення про передачу Києву 13 винищувачів. Перші літаки прибули в Україну 23 березня, їхню передислокацію здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

Нагадаємо, ЗМІ не виключали, що технічні фахівці рф могли навмисно пошкодити винищувачі МіГ-29, які Словаччина вирішила передати Україні. Ці літаки не використовувалися словацькою армією з серпня 2022 року. Представники України приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки. Однак до минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині й саме тоді могли завдавати шкоди цим літакам. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. У МіГ-29 були деякі частини, до яких мали доступ лише російські експерти. І дефекти виявили тільки у тих винищувачах, до яких мали доступ представники рф. На основі підозр військових словацька поліція проводила розслідування.