СБУ затримала «начальника вокзалу Херсона», який допомагав армії рф

https://racurs.ua/ua/n182090-sbu-zatrymala-nachalnyka-vokzalu-hersona-yakyy-dopomagav-armiyi-rf-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала колишнього «начальника вокзалу Херсон», який допомагав росіянам перекидати військові ешелони в Україну. Зрадника виявили під час стабілізаційних заходів у звільненому місті.

.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів. Він добровільно пішов на співпрацю з воєнними злочинцями рф і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там його призначили очільником вокзалу міської станції. Він налагодив залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті, брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово окупованого Херсона.

Злочинець погрожував «здати» своїх працівників каральним органам рашистів. Після звільнення південного міста фігурант намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).