Півсотні суден з українським зерном знову заблоковані росією у Чорному морі

росія знову блокує українські судна в Чорному морі, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n182101-pivsotni-suden-z-ukrayinskym-zernom-znovu-zablokovani-rosiieu-u-chornomu-mori.html

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У Чорному морі росією знову заблоковані близько 50 суден з українським зерном.

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Євросоюз сприятиме експорту української сільгосппродукції через «коридори солідарності» на кордонах між Україною та країнами ЄС.

Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Наслідки війни впливають на всіх нас. Росія знову заблокувала 50 суден з вкрай необхідним зерном у Чорному морі. ЄС підтримує ООН і продовжуватиме сприяти експорту через шляхи солідарності ЄС, які принесли світові 25 мільярдів тонн зерна, — наголосив Боррель.

Також дії росії прокоментувала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди, — наголосила вона на своїй сторінці у Твіттері.

Вона зазначила, що минулого місяця до Ємену з України було відправлено життєво важливу партію пшениці. Цей вантаж був профінансований Агентством США з міжнародного розвитку, Іспанією та Францією.

Це зерно надасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ, — наголосила посол.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначають, що російська сторона в Спільному координаційному центрі у Стамбулі з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.