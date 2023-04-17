Півсотні суден з українським зерном знову заблоковані росією у Чорному морі

Півсотні суден з українським зерном знову заблоковані росією у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n182101-pivsotni-suden-z-ukrayinskym-zernom-znovu-zablokovani-rosiieu-u-chornomu-mori.htmlРакурс
У Чорному морі росією знову заблоковані близько 50 суден з українським зерном.
Євросоюз сприятиме експорту української сільгосппродукції через «коридори солідарності» на кордонах між Україною та країнами ЄС.
Про це сьогодні, 17 квітня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Наслідки війни впливають на всіх нас. Росія знову заблокувала 50 суден з вкрай необхідним зерном у Чорному морі. ЄС підтримує ООН і продовжуватиме сприяти експорту через шляхи солідарності ЄС, які принесли світові 25 мільярдів тонн зерна, — наголосив Боррель.
Також дії росії прокоментувала посол США в Україні Бріджит Брінк.
Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди, — наголосила вона на своїй сторінці у Твіттері.
Вона зазначила, що минулого місяця до Ємену з України було відправлено життєво важливу партію пшениці. Цей вантаж був профінансований Агентством США з міжнародного розвитку, Іспанією та Францією.
Це зерно надасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ, — наголосила посол.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначають, що російська сторона в Спільному координаційному центрі у Стамбулі з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.
Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», — наголошують у відомстві.