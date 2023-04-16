У Єврокомісії відреагували на заборону імпорту українського зерна Польщею та Угорщиною

Польща та Угорщина заборонили імпорт зерна з України

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Європейська комісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт українського зерна та продовольства.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву Єврокомісії.

Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, — зазначають у Єврокомісії. — У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні.

У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС, — наголошується у заяві Єврокомісії.

Після того, як російське вторгнення заблокувало чорноморські порти, великі обсяги українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Євросоюзі, опинилося в країнах Центральної Європи через логістичні перешкоди, що вдарило по цінах і обсягах продажів для місцевих фермерів.

Це питання створило політичну проблему для правлячої партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів, оскільки викликало гнів людей у ​​сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока.

Польська заборона набула чинності вчора, 15 квітня. Вона також стосуватиметься транзиту цих продуктів через країну.

Заборона є повною, включаючи заборону транзиту через Польщу, — повідомив на своїй сторінці у Твіттері міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, додавши, що будуть вестися переговори з українською стороною щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть проходити лише через Польщу, а не потрапляти на місцевий ринок.

Нагадаємо, у Мінагрополітики України заявили, що польська заборона суперечить чинним двостороннім угодам щодо експорту та закликали до переговорів для вирішення проблеми.

Джерело: Reuters