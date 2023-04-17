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Ракурс
Понтонна переправа встановлена на Київщині, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ встановили понтонну переправу на затопленій Київщині (ФОТО)

17 кві 2023, 19:56
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На Київщині тривалі опади призвели до повені на частині територій регіону. Так, в Іванкові через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.


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Інженерні підрозділи ЗСУ зі складу угруповання військ, що боронять Північний напрямок, спільно з органами місцевої влади, оперативно навели понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини.

Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки, — зазначив він.

Понтонна переправа встановлена на Київщині, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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