Понтонна переправа встановлена на Київщині, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182102-zsu-vstanovyly-pontonnu-perepravu-na-zatopleniy-kyyivschyni-foto.html

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На Київщині тривалі опади призвели до повені на частині територій регіону. Так, в Іванкові через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.

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Інженерні підрозділи ЗСУ зі складу угруповання військ, що боронять Північний напрямок, спільно з органами місцевої влади, оперативно навели понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини.