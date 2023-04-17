ЗСУ встановили понтонну переправу на затопленій Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182102-zsu-vstanovyly-pontonnu-perepravu-na-zatopleniy-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
На Київщині тривалі опади призвели до повені на частині територій регіону. Так, в Іванкові через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа.
Інженерні підрозділи ЗСУ зі складу угруповання військ, що боронять Північний напрямок, спільно з органами місцевої влади, оперативно навели понтонну переправу. Наразі тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини.
Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки, — зазначив він.