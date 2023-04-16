Наслідки затоплення Київщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n182074-zatoplenu-pidyomom-vody-kyyivschynu-pokazaly-ryatuvalnyky-video.html

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В Україні останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води річок на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

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У Київській області ситуація щодо підйому рівня води контрольована, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на території області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води.

Також ДСНС показало відео обльоту території Броварського району Київщини, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.