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Наслідки затоплення Київщини, фото: ДСНС
Затоплену підйомом води Київщину показали рятувальники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182074-zatoplenu-pidyomom-vody-kyyivschynu-pokazaly-ryatuvalnyky-video.htmlРакурс
В Україні останніми днями спостерігається сезонне підняття рівня води річок на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.
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У Київській області ситуація щодо підйому рівня води контрольована, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що на території області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води.
Також ДСНС показало відео обльоту території Броварського району Київщини, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.
Тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках, — зазначають у ДСНС.
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