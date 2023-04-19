На "Рамштайні" українська делегація проситиме союзників про надання ракет для ППО

https://racurs.ua/ua/n182155-na-ramshtayni-ukrayinska-delegaciya-prosytyme-souznykiv-pro-nadannya-raket-dlya-ppo.html

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21 квітня на зустрічі «Рамштайн» українська делегація проситиме союзників про надання ракет для систем ППО.

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Financial Times пише, що у ЗСУ нібито залишається мало ракет для систем ППО. Це непокоїть не лише військове та політичне командування України, а й деяких союзників.

На їхню думку, дефіцит зенітних ракетних комплексів та боєприпасів до них може виявитися суттєвою перешкодою для успішного контрнаступу ЗСУ. Зокрема через те, що росіяни можуть знову застосувати масовані обстріли по українських містах.

Дані західної розвідки, які надали союзникам НАТО на початку цього року, свідчать, що рф накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту.

Це викликало негайне збільшення допомоги у протиповітряній обороні, в тому числі через пакет допомоги США на 2 млрд дол., який був оголошений наприкінці лютого.

Офіційні особи також заявляють, що захист інфраструктури виснажив українські запаси. Відповідна інформація міститься й у документах американської розвідки, які потрапили у мережу.

У них зазначено, що в Україні можуть закінчитися ракети для п’яти критичних систем ППО. Кількість боєприпасів може бути критично знижена до кінця травня.

Якщо виявиться правдою, що українська протиповітряна оборона, яка значною мірою спирається на російське обладнання та боєприпаси, відчуває нестачу боєприпасів, тоді цей тип матеріалів не може бути замінений заходом легко чи швидко, — підкреслив британський генерал сер Річард Берронс.

Він додав, що є ризик того, що коли Україна буде готова до контрнаступу, її спроможності захистити небо будуть обмежені. А повітряне прикриття — критично важливий елемент будь-якого успішного наземного наступу.

Водночас західні офіційні особи залишаються оптимістичними, посилаючись на те, що росія так і не змогла отримати переваги у повітрі, а надходження західної зброї в Україну триває. Крім того, зменшення кількості обстрілів критичної інфраструктури дозволило зберегти запаси української ППО.

Ми не бачимо жодної загрози, що Україна втратить перевагу в повітрі. В України достатньо [ППО], щоб захистити себе. [хоча] вони низькі, у нас був рік конфлікту, і ніхто не має невичерпних запасів, — сказав один зі співрозмовників видання.

У Києві неофіційно визнавали, що проблема є. Наразі це визнають і анонімні джерела FT. Газета означає їх як «європейські», не конкретизуючи країну.

Якщо боєприпаси до систем ППО малого радіусу дії справді закінчаться, наслідки для України будуть страшними. Якщо російські бомбардувальники з «тупими» [некерованими] бомбами зможуть підлетіти, то все виглядає похмурим, — цитує джерело газета.

В останні роки росія широко застосовувала авіацію в Сирії, де повстанці не мали ППО. Це вилилося у масштабні руйнування таких міст, як Алеппо. В Україні російські бойові літаки після перших кількох днів війни почали уникати українського повітряного простору — вони діють або поблизу лінії фронту, або, як стратегічні бомбардувальники, на відстані тисячі кілометрів.

У п’ятницю в Рамштайні відбудеться чергова нарада приблизно 50 країн про першочергові потреби України, і головною темою цього разу стане саме ППО — не танки, не артилерійські боєприпаси, не бойові літаки, про які багато говорили на минулих зустрічах.

За словами ще одного джерела газети, недавню передачу винищувачів Міг-29 східноєвропейськими країнами продиктували насамперед прагнення посилити українське ППО.

Панування в повітрі є одним із головних чинників успіху при прориві ешелонованої оборони, кажуть військові експерти, і те, що Україна забезпечити таку умову не зможе, додає ризиків для наступу.