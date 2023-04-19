Швейцарський банк до 2020 року обслуговував рахунки, пов'язані з німецькими та аргентинськими нацистами

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Швейцарський банк Credit Suisse обслугував нацистських клієнтів та пов’язаних з ними рахунків аж до 2020 року.

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Про це йдеться у розслідуванні Комітету з бюджету сенату США.

Згідно з прес-релізом, у ході розслідування було встановлено, що Credit Suisse вів рахунки щонайменше 99 осіб, які були або високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині, або членами пов’язаних із нацистами угруповань в Аргентині.

70 рахунків, пов’язаних з аргентинськими нацистськими об'єднаннями, було відкрито після закінчення Другої Світової війни. Принаймні 14 із цих рахунків залишалися відкритими у XXI столітті. Також у ході розслідування було виявлено 21 рахунок відомих високопоставлених нацистів, у тому числі один, який належав засудженому в Нюрнберзі командиру, — цей рахунок залишався відкритим до 2002 року.

За даними комітету, останні подібні рахунки було закрито у 2020 році. У тому ж році банк розпочав внутрішню перевірку, якої домагався Центр Симона Візенталя. Для цієї перевірки банк винайняв консалтингову фірму AlixPartners. У 2021 році банк на вимогу центру найняв юриста Ніла Барофскі для спостереження за роботою AlixPartners і виконання функцій незалежного омбудсмена.

У 2022 році Барофскі усунули з посади, а комітет з бюджету сенату США розпочав своє розслідування, за підсумками якого встановив, що Credit Suisse, який спочатку сприяв перевірці, пізніше різко обмежив внутрішнє розслідування, а також відмовився перевіряти нові зачіпки, виявлені фахівцями.

Своєю чергою, прес-служба Credit Suisse 18 квітня 2023 року опублікувала заяву, в якій говорилося, що в банку дійсно були виявлені рахунки аргентинських нацистів, проте, наполягає прес-служба, вони були відкриті через роки, а в деяких випадках десятиліття після закінчення Другої світової війни.

На підставі цього банк робить висновок, що ці рахунки не мають відношення до претензій Центру Симона Візенталя про те, що на них могли зберігатися кошти жертв Голокосту. Проте Credit Suisse вирішив найняти ще одну фірму — Clifford Chance — для перевірки результатів розслідування AlixPartners.