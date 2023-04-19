Ігнат пояснив, чому американські Apache крутіші за Мі-24

https://racurs.ua/ua/n182172-ignat-poyasnyv-chomu-amerykanski-apache-krutishi-za-mi-24.html

Ракурс

Українські вертолітники мають намір пересісти з радянських гелікоптерів Мі-24 на американські Apache. Це значно б підсилило перевагу ЗСУ над російськими окупантами.

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Про це 19 квітня заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, нині Повітряні сили ведуть інформкампанію, щоб зосередитись на отриманні Україною західних літаків.

Це наше озброєння, яке стосується нас безпосередньо. Думаю, що армійська авіація Сухопутних військ проводить не меншу роботу з одержання гелікоптерів, — зазначив Ігнат.

Також додав, що американські гелікоптери Apache можуть стати потужною технікою для підтримки військ.

Зброя ближнього радіуса дії. Безумовно, наші вертолітники хотіли б пересісти з Мі-24 на Apache, — підкреслив спікер ЗСУ.

Apache — основний бойовий гелікоптер армії США з середини 1980-х років. На 2021 рік є найпоширенішим ударним гелікоптером у світі.