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Ракурс
Рашисти отримали нову партію "Шахедів", якою уночі вдарили по Україні

Рашисти отримали нову партію «Шахедів», якою уночі вдарили по Україні

20 кві 2023, 08:25
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У ніч проти 20 квітня армія рф знову атакувала Україну ударними дронами та керованими авіабомбами.


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Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» знищено 10 із 11 «Shahed-136/131».

Над Дніпропетровщиною цiєї ночi військові з Повітряного командування «Схiд» та ППО тероборони приземлили шість ударних безпілотників, повідомив голова ОВА Лисак.

Загалом упродовж доби росіяни вдарили по Україні 26 дронами-камікадзе типу «Шахед-136», 21 з них був збитий силами української ППО, повідомив Генштаб.

Росіяни отримали нову партію шахедів, і саме ними вони атакували вчора Миколаївщину та Одещину, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Ми спостерігали їхню атаку по Миколаївщині саме цією новою партією. Така ж позначка була на тих дронах, які атакували Одещину. Саме тому можливе повторення таких атак, адже, отримавши партію, вони починають її використовувати для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення, — сказала Гуменюк.

Минулої ночі росіяни здійснили атаку по Одеській області. ППО приземлила 10 БПЛА. Кілька незбитих ППО «Шахедів» уразили базу відпочинку.

Джерело: Ракурс


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