Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: NASA Earth Observatory

https://racurs.ua/ua/n182227-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms.html

Ракурс

росія станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 21 квітня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають вісім російських кораблів, з них чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить 36 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулий тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — 138 судна, з них 44 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 175 суден, з них 51 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Крім того, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи українські порти покинули 14 суден, на борту яких було понад півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.