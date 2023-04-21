Майже 20% повернених з полону українців мали статус зниклих безвісти

https://racurs.ua/ua/n182243-mayje-20-povernutyh-z-polonu-ukrayinciv-maly-status-znyklyh-bezvisty-zsu.html

Ракурс

Майже 20% повернених з полону українців мали статус зниклих безвісти.

.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко під час круглого столу в Military Media Center.

За його словами, із 2 тис. 235 повернутих з російського полону близько 20% - люди, які мали статус зниклих безвісти, хоча не було жодного підтвердження, доказових фактів того, що вони перебувають у полоні.

Якщо є хоч маленька надія, що людина жива, ми вимагатимемо від російської сторони повернення її додому. Робота не припиниться, допоки ми не повернемо усіх, живих і загиблих, — розповів Охріменко.

Представник Координаційного штабу також підкреслив, що Україна робить неможливе, повертаючи нині військовополонених, адже навіть Женевськими конвенціями передбачено повернення військовополонених після закінчення бойових дій.

Пошукові групи ЗСУ працюють безпосередньо на лінії зіткнення, повідомив на цьому ж заході очільник Центрального управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ полковник Володимир Лямзін.

Він розповів, що ЗСУ займається пошуковою роботою, починаючи від збору інформації про обставини зникнення і до виконання практичних заходів на місцевості.

Ми формуємо групи пошуку та евакуації, до складу цих груп входять як військовослужбовці ЗСУ, так і представники визначених громадських об'єднань. Члени таких груп мають досвід роботи на місцевості, серед них є фахівці-кінологи, які залучаються до кожного заходу, — розповів Лямзін.

За його словами, учасники цих пошукових груп на даний час можуть виконувати завдання там, куди не можуть дістатися групи з цивільних.