Феєричне знищення російської міни з дрона показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182273-feierychne-znyschennya-rosiyskoyi-miny-z-drona-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Російські окупанти замінували величезні ділянки на окупованих територіях України та на підступі до своїх позицій.

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Ворог намагається щільно мінувати українські території небезпечними снарядами, щоб завдати більшої шкоди державі та завадити маневрам Сил оборони. Однак з такими пастками успішно борються українські захисники, знищуючи сховані у землі ворожі міни навіть з повітря. Про це 22 квітня повідомив Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

На одному з напрямків Донецької області українській морпіхи 501 ОБМП 36-ої окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського зуміли ліквідувати російську міну за допомогою дрона. З БПЛА скинули боєприпас, який поцілив прямісінько у міну. Феєричне відео бійці опублікували в мережі.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що найбільш постраждалими внаслідок російського мінування територіями є Херсонська та Харківська області. А через детонацію ворожих мін з початку вторгнення росії вже зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення.

Фахівці вважають, що для повного розмінування України від російських вибухових пристроїв може знадобитися десятиліття.