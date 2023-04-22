Феєричне знищення російської міни з дрона показали на відео

Феєричне знищення російської міни з дрона показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n182273-feierychne-znyschennya-rosiyskoyi-miny-z-drona-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Російські окупанти замінували величезні ділянки на окупованих територіях України та на підступі до своїх позицій.
Ворог намагається щільно мінувати українські території небезпечними снарядами, щоб завдати більшої шкоди державі та завадити маневрам Сил оборони. Однак з такими пастками успішно борються українські захисники, знищуючи сховані у землі ворожі міни навіть з повітря. Про це 22 квітня повідомив Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
На одному з напрямків Донецької області українській морпіхи 501 ОБМП 36-ої окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського зуміли ліквідувати російську міну за допомогою дрона. З БПЛА скинули боєприпас, який поцілив прямісінько у міну. Феєричне відео бійці опублікували в мережі.
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що найбільш постраждалими внаслідок російського мінування територіями є Херсонська та Харківська області. А через детонацію ворожих мін з початку вторгнення росії вже зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення.
Фахівці вважають, що для повного розмінування України від російських вибухових пристроїв може знадобитися десятиліття.