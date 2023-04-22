Вантажівки з українським збіжжям на кордоні. Фото: dpa

https://racurs.ua/ua/n182275-ukrayina-ta-bolgariya-domovylysya-rozblokuvaty-avto-z-zbijjyam-na-kordoni.html

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Україна та Болгарія дійшли згоди щодо розблокування українських вантажівок із агропродукцією на болгарському кордоні.

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Досягнуто домовленостей про розвантаження цих машин. Ситуацію з імпортом та транзитом українського збіжжя обговорювали міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев. Про це 22 квітня повідомила прес-служба Мінагрополітики.

Сторони також домовилися дочекатися рішення Європейської комісії щодо питання української агропродукції на кордоні. Після цього переговори продовжаться.

Як відомо, 16 квітня міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев заявив, що країна розглядає заборону на імпорт українського зерна, як це вже зробили Польща та Угорщина. Це хотіли зробити «для захисту інтересів Болгарії».

А 19 квітня стало відомо, що уряд Болгарії запровадить тимчасову заборону на імпорт зерна і продуктів харчування з України, за винятком транзитних.

Нагадаємо, 15 квітня польський уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі. Однак згодом Київ та Варшава домовилися, що Польща з 21 квітня скасує щойно запроваджену заборону на транзит українського зерна через її територію, але збереже ембарго на його імпорт на польський ринок.