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Ракурс
Відомий американський письменник Стівен Кінг. Фото:

Стівен Кінг запропонував Ілону Маску пожертвувати гроші у фонд Притули — деталі

22 кві 2023, 18:47
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Стівен Кінг, відомий у всьому світі американський письменник, запропонував мільярдеру Ілону Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.


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Митець запропонував власнику соцмережі Twitter відати його синю галочку на благодійність. Рекомендував переказати за це гроші у благодійний фонд Сергія Притули.

Це лише 8 дол., тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше, — написав Кінг у мікроблозі.

Раніше, після того, як синя галочка верифікації у Twitter стала платною, Кінг повідомив, що має верифікацію, хоч і не просив її. У відповідь Макс натякнув, що це саме він і оплатив верифікацію.

Нагадаємо, Стівен Кінг від перших днів війни підтримує українців та переймається долею України. У своєму Twitter він уже звертався до російського диктатора володимира путіна і пояснив, чим для президента рф закінчиться війна з Україною, якщо він не виведе війська з окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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