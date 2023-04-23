Захисники України збили російський Мі-24. Фото: Генштаб

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Найзапекліші бої на Донбасі та всьому фронті в Україні тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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Основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У суботу, 22 квітня, українські захисники відбили 58 атак противника. Зокрема, на Бахмутському напрямку поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник спробував наступати, але марно. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 квітня.

Російські окупанти намагалися наступати у районах Новокалинового на Авдіївському напрямку, але безуспішно. Низку атак противника було відбито в районі Мар’їнки. Обороняється ворог на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Водночас Сили оборони не лише обороняються, але й завдають потужних ударів по росіянах. Так, авіація Повітряних сил за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ в суботу уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника.

Також оборонці збили російський гелікоптер Мі-24 та чотири БПЛА противника. Серед них були два розвідувальних — «Орлан-10» та «Zala», а також два дрони-камікадзе типу «Ланцет».

Нагадаємо, у Силах оборони заявляли, що «штурмові підрозділи Z» з’явилися під Мар’їнкою Донецької області. До цих підрозділів ворог набирав людей із кримінальним минулим, тобто діяв за принципом ПВК «Вагнера». Так звані штурмовики замінили підрозділи російських десантних військ, які командування рф вивело на відновлення.