Роспропагандисти вже визначилися, як показуватимуть втрату Криму - Буданов

https://racurs.ua/ua/n182317-rospropagandysty-vje-vyznachylysya-yak-pokazuvatymut-vtratu-krymu-budanov.html

Ракурс

Пропагандисти рф вже готові до приходу українських військових до Криму.

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Глава розвідки України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» про звільнення окупованого півострова.

Він нагадав, що втрату Херсона росіянам піднесли як щось звичайне і навіть показали «певні плюси» від цього.

Моделі, як висвічувати новини під час подій у Криму — всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їхнє суспільство, — пояснив Кирило Буданов.

Буданов розповів, що російські пропагандисти вже визначилися, як показуватимуть нову втрату. Реакція військово-політичного керівництва росії на захід України до Криму може бути болісною, але терпимою.

Російська пропаганда може показати це як вимушений крок, заявив очільник ГУР. Він зазначив, що думки керівництва росії та простих росіян щодо втрати Криму відрізнятимуться. Однак російська пропаганда спробує виправдати поразку, як це було зі звільненням Херсона.

За його словами, українська розвідка поінформована про плани ворога.

Тобто вони вже все напрацювали. Моделі щодо того, як висвічувати новини під час подій у Криму — усі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їхнє суспільство, — наголосив розвідник.

Крім того, Буданов виключає можливість ядерного удару територією України після звільнення Криму.