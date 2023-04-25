Зачистка лівого берега Херсонщини триває, потрібна тиша — Сили оборони півдня

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Зачистка смуги лівого берега Херсонської області від окупаційної армії росії триває, але потрібна інформаційна тиша. Про це заявила 25 квітня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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За останні три доби захисники України досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі Збройні сили України знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки рф, — повідомила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Воїни ЗСУ продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області.

Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі, — додала Гуменюк.

Вона також закликала українців не коментувати роботу ЗСУ, вірити у хороші новини та захисників.

Нагадаємо, аналітики «Інституту вивчення війни» ISW, аналізуючи геодані російських пропагандистів, заявили про зайняття українськими військовими позицій на лівому березі Дніпра.