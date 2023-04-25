Швеція вислала з країни п'ятьох російських дипломатів. Фото: aussiedlerbote.de

https://racurs.ua/ua/n182368-shveciya-vyrishyla-vydvoryty-p-yatoh-rosiyskyh-dyplomativ-zmi.html

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Швеція вислала з країни п’ятьох так званих дипломатів посольства російської федерації в Стокгольмі.

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 25 квітня. Діяльність цих представників дипломатичного відомства країни-агресора в Швеції «була несумісною з їхнім статусом дипломатів». Про це заявив шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом, повідомив телеканал SVT.

Як зазначається, Швеція викликала посла рф віктора татаринцева та повідомила йому, що п’ятьох осіб, які працюють у російському посольстві, попросили залишити країну, оскільки їх діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Нагадаємо, раніше про масову висилку російських дипломатів ухвалила резолюцію Німеччина. Повідомлялося, що літак з бортовим номером RA-96014 прибув до Німеччини 22 квітня, де пробув кілька годин і вилетів назад. Німецькі ЗМІ припускали, що на ньому й відбули в москву російські буцімто дипломати. Кількість висланих із Берліна росіян становила понад 20 осіб.

У відповідь на це росія ухвалила рішення про висилку понад 20 німецьких дипломатів.

А два тижні тому про видворення російських дипломатів заявила Норвегія, яка оголосила персонами нон ґрата 15 співробітників посольства рф в Осло, які виявилися офіцерами розвідки.

Джерело: SVT