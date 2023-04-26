Десантники знищили російську БМП. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182388-zsu-z-filigrannou-tochnistu-znyschyly-voroju-tehniku-na-luganschyni-video.html

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Українські військові знищили дві одиниці російської техніки в Луганській області.

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Ворожу вантажівку «Урал» та бойову машину піхоти (БМП-2) перетворили на металобрухт десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це 26 квітня повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Січеславські десантники з філігранною точністю наносять вогневе ураження окупантам на Луганщині, — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як після влучань горить російська техніка.

Нагадаємо, українські військові знищили на Запорізькому напрямку рідкісну російську РЕБ «Дзюдоїст», яка може виявляти, вимірювати параметри та визначати розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони, а також виявляти та закривати технічні канали витоку інформації.