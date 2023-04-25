РЕБ «Дзюдоїст». Фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n182377-zsu-znyschyly-ridkisnu-rosiysku-reb-dzudoyist-video.html

Ракурс

Українські військові рідкісну російську станцію радіоелектронної боротьби.

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На Запорізькому напрямку бійцям Збройних сил України вдалося спопелити РЕБ «Дзюдоїст». Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 квітня повідомив у Telegram.

У окупантів мінус «Дзюдоист». Віримо, що скоро і кремлівського дзюдоїста чекає така сама доля, — йдеться у повідомленні.

За інформацією російської пропаганди, повітряно-десантні війська рф почали використовувати мобільний автоматизований комплекс МКТК-1А «Дзюдоїст» у липні 2012 року. Система призначена для радіо-, радіотехнічного та спеціального контролю ефективності захисту інформації та оцінки електромагнітної обстановки.

Ця рідкісна російська РЕБ може виявляти, вимірювати параметри та визначати розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони, а також виявляти та закривати технічні канали витоку інформації.

Нагадаємо, 25 квітня 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України оприлюднила в мережі відео бою за контроль над «дорогою життя» до Бахмута Донецької області. Військові наголошують, що це єдиний асфальтований шлях до міста-фортеці. Штурмові дії ускладняються тим, що ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.