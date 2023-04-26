ЗМІ ідентифікували російських шпигунів-дипломатів у Північній Європі

ЗМІ ідентифікували російських шпигунів-дипломатів. Фото:

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Десятки російських шпигунів працюють в Європі під виглядом дипломатів.

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Журналісти норвезького NRK, шведського SVT, данського DR у співпраці з центром «Досьє" встановили імена десятків російських дипломатів, які можуть бути шпигунами під прикриттям. Вони є співробітниками служби зовнішньої розвідки, гру або фсб та діють в країнах Північної Європи. Про це повідомляє видання Yle.

З’ясувалося, що російські агенти часто отримують другорядні посади у дипломатичних місіях, проте ключові особи все ж рідко можуть бути шпигунами. Імена трьох таких осіб вже встановлені. Це — дмитро оторочкін, володимир комаров та дмитро двін’янінов. Перший є ймовірний працівником сзр, він мав різні сторінки у соцмережах. Інші двоє можуть бути співробітниками гру. Всіх їх вислали навесні 2022 року.

Поліція захисту Фінляндії зазначає, що третина російських дипломатів може бути шпигунами під прикриттям. Джерела видання повідомляють, що фінські правоохоронці декілька разів фіксували, коли дипломати зверталися до громадян рф у Фінляндії для шпигування.

Ще 21 шпигуна-дипломата з росії встановив шведський мовник SVT. Щонайменше 13 з потенційних агентів російських спецслужб працювали у Стокгольмі до квітня 2022 року.

А співробітникам NRK вдалося встановити аж 38 агентів російської розвідки, які діють у країнах Північної Європи. Один із них — генконсула рф у Баренцбурзі андрій чемерило, який перебуває на острові Шпіцберген і може бути пов’язаний з гру.

Нагадаємо, Швеція вислала з країни п’ятьох так званих дипломатів посольства російської федерації в Стокгольмі, бо їхня робота «була несумісною з їхнім статусом дипломатів».

Раніше про масову висилку понад 20 російських дипломатів ухвалила резолюцію Німеччина. А два тижні тому про видворення російських дипломатів заявила Норвегія, яка оголосила персонами нон ґрата 15 співробітників посольства рф в Осло, які виявилися офіцерами розвідки.

Джерело: Yle