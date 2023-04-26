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Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі
Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182405-charlz-iii-ta-ukrayinska-spivachka-zapalyly-scenu-ievrobachennya-u-liverpuli-foto.htmlРакурс
Король Великої Британії Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла 26 квітня відвідали M&S Bank Arena в Ліверпулі та запалили сцену цьогорічного Євробачення.
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Сцену відкрили під саундтрек Євробачення-2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим.
Також король та королева поспілкувались з ведучими конкурсу, зокрема з Юлією Саніною, солісткою гурту Hardkiss.
25 квітня в Ліверпулі відбулися перші репетиції перед Євробаченням-2023, яке пройде у Великій Британії від імені України та за участі Суспільного мовлення.
Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль, OTOY, Alyosha та інші українські зірки виступлять на сцені Євробачення-2023. Шоу відбудеться в британському Ліверпулі від імені України 9, 11 та 13 травня.
Україну у конкурсній програмі представить гурт TVORCHI.