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Ракурс
Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі

Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі (ФОТО)

26 кві 2023, 18:09
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Король Великої Британії Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла 26 квітня відвідали M&S Bank Arena в Ліверпулі та запалили сцену цьогорічного Євробачення.


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Сцену відкрили під саундтрек Євробачення-2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим.

Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі

Також король та королева поспілкувались з ведучими конкурсу, зокрема з Юлією Саніною, солісткою гурту Hardkiss.

Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі

25 квітня в Ліверпулі відбулися перші репетиції перед Євробаченням-2023, яке пройде у Великій Британії від імені України та за участі Суспільного мовлення.

Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль, OTOY, Alyosha та інші українські зірки виступлять на сцені Євробачення-2023. Шоу відбудеться в британському Ліверпулі від імені України 9, 11 та 13 травня.

Україну у конкурсній програмі представить гурт TVORCHI.

Чарльз ІІІ та українська співачка запалили сцену Євробачення у Ліверпулі

Джерело: Ракурс


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