Столтенберг прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна

https://racurs.ua/ua/n182432-stoltenberg-skeptychno-prokomentuvav-rozmovu-zelenskogo-ta-si-czinpina.html

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Столтенберг прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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Телефонна розмова — хороша новина, але це не змінює того факту, що Китай досі не засудив вторгнення росії в Україну, — наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг у виступі на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем.

Раніше скептично щодо дзвінка Сі Зеленському висловилися й у США. За словами координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, переговори між Сі та Зеленським схвалюють у США, але залишається незрозумілим, чи призведуть вони до значного просування до миру чи конкретного плану.

Нагадаємо, Китай направить в Україну спеціального представника для врегулювання конфлікту з росією. Це стало відомо після розмови глави КНР та президента України.

Крім того, Столтенберг заявив сьогодні, що Північноатлантичний альянс оснастив дев’ять бригад ЗСУ, які деокупуватимуть українські території.

Він також повторив тезу, яка звучала раніше від командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, про те, що Україна вже отримала від Альянсу 98% обіцяної допомоги для контрнаступу.