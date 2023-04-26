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Ракурс
Після розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна Київ призначив посла, а Пекін - спецпредставника по Україні

Після розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна Київ призначив посла, а Пекін — спецпредставника по Україні

26 кві 2023, 16:04
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Після розмови із Сі Цзіньпіном Володимир Зеленський призначив посла України у Пекіні. Ним став Павло Рябікін, який до березня працював міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.


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Попередній посол у Китаї Сергій Камишев помер у 2021 році, після чого Україна не призначала свого представника у країні.

Пекін також здійснив призначення за результатом розмови лідерів двох країн. Спецпредставником з євразійських справ в Україні призначено Лі Хуея. Цей дипломат раніше обіймав посаду посла Китаю у рф. 2019 року путін нагородив Лі «орденом Дружби».

Хуей відвідає Україну та низку інших країн «для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту».

Як уточнили в китайському МЗС, телефонна розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського в середу відбулася з ініціативи української сторони. Це перша розмова китайського та українського лідерів із початку російського вторгнення.

КНР відправить спецпредставника в Україну та інші держави для спілкування «з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні».

Китай публічно не підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але й не критикував Москву через це.

Джерело: Ракурс


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