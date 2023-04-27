Генсек НАТО заявив, що Київ має військовий потенціал для відвоювання території

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Союзники НАТО поставили Україні майже всю обіцяну техніку. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, доставили. Тепер вона має військовий потенціал, необхідний, щоб відвоювати території, — цитує Столтенберга The Guardian.

За словами глави НАТО, Україна отримала понад 1 тис. 550 броньованих машин, 230 танків та інше обладнання, включаючи велику кількість боєприпасів.

Загалом ми провели тренування та оснастили дев’ять механізованих українських бригад, — уточнив генсек.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 20 квітня Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу підтримуватимуть Україну скільки потрібно.

Він також розповів, що під час зустрічі із Зеленським обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО та забезпечити повну оперативну сумісність української армії з силами Альянсу.