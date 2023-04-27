РФ зможе фінансувати війну ще щонайменше рік – витік документів Пентагону

https://racurs.ua/ua/n182449-rf-zmoje-finansuvaty-viynu-sche-schonaymenshe-rik-vytik-dokumentiv-pentagonu.html

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Росія зможе фінансувати повномасштабну війну проти України ще щонайменше рік, незважаючи на запроваджені країнами Заходу санкції.

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Про це пише видання The Washington Post із посиланням на оприлюднені в Discord таємні документи Пентагону.

У документах найвищого рівня секретності з грифом «цілком таємно», розвідка США вказала, що москва здатна фінансувати війну проти України ще щонайменше рік, навіть під важким тягарем санкцій. Водночас деякі російські «економічні еліти» можуть не погоджуватися з діями кремля, вони навряд чи припинять підтримку воєнного злочинця володимира путіна. Про це йшлося в оцінці американської розвідки, датованої початком березня.

Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом’якшити економічний тиск, — цитує WP.

У документах не враховано вплив нещодавно запроваджених санкцій та довгострокові збитки, пов’язані зі стелею цін на нафту в Європі. Також розвідка не розглядала інші фактори, які можуть вплинути на здатність рф воювати, такі як витрати на боєприпаси і необхідність набору нових солдатів.

Хоча документи не містять детального обговорення їхніх джерел, вони позначені кодом, який вказує на те, що дані були отримані з перехоплених повідомлень. Це свідчить про те, що Сполучені Штати отримали доступ до каналів, де російські діячі приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій, — зазначає видання.

Згідно з іншим документом, американська розвідка виявила, що російська ФСБ «занепокоєна» недостатньою кількістю іноземної валюти, що зберігається у російських банках.