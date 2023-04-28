В уряді заговорили про «певне регулювання» Telegram

У Кабміні не виключають регулювання роботи месенджера Telegram

https://racurs.ua/ua/n182467-v-uryadi-zagovoryly-pro-pevne-reguluvannya-telegram.html

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що настав час включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram.

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Про це він заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон «Про медіа», відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому телеграм — це питання, яке потребує реально експертного обговорення, — вважає Ткаченко.

У Telegram Ткаченко бачить як позитивні, так і негативні сторони:

Telegram сприяє швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях;

водночас у мережі є анонімні телеграм-канали і величезна кількість російських активностей там.

Окрім того, у телеграму немає зворотного зв’язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте, — наголошує міністр.

Ткаченко зазначає, говорить не про заборону, а радше про певне регулювання.

Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки — це перше питання. Друге питання — це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається, — зазначив він.

Водночас Ткаченко зазначає, що наразі питання так званого регулювання телеграму перебуває на рівні «давайте поговоримо».

Але я думаю, що час настав включати експертну оцінку того, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави з телеграмом, — вважає він.

Також міністр поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть.

Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу, — наголосив він.

Коментуючи чутки про зв’язок Telegram з російськими спецслужбами, Ткаченко зазначив, що у влади точної інформації немає.

Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів, — резюмував він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»